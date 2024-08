MDIC abre investigação por dumping em agulhas hipodérmicas chinesas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2024 - 10:35 Para compartilhar:

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) iniciou investigação sobre a prática de dumping nas exportações chinesas de agulhas hipodérmicas para o Brasil. A circular foi publicada nesta quarta-feira, 28, no Diário Oficial da União (DOU).

A análise dos elementos de prova de dumping considerou o período de janeiro a dezembro de 2023, enquanto a análise de dano considerou o período de janeiro de 2019 a dezembro de 2023.