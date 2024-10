MDB, PL e PT anunciam apoio a Hugo Motta para Presidência da Câmara

Os partidos MDB, PL e PT fizeram o anúncio, na noite desta quarta-feira, dia 30, de apoio formal à candidatura do deputado Hugo Motta (Republicanos) à Presidência da Câmara. PP, Podemos e Republicanos já tinham declarado o apoio ao candidato nesta terça-feira, dia 29. As eleições para as presidências da Câmara e do Senado estão marcadas para fevereiro de 2025.

PL e PT são os partidos que contam com as maiores bancadas na Câmara. No entanto, eles estão em lados políticos opostos. Sendo assim, a avaliação é de que Motta já mostra seu poder de conciliação e sua força para criar alianças políticas. Ele foi escolhido por Arthur Lira (PP), atual presidente da Câmara, para ser seu sucessor.