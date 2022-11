MDB indica Renan e Jader Barbalho para conselho político de transição de Lula

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/11/2022 - 10:44 Compartilhe

BRASÍLIA (Reuters) – O MDB anunciou nesta quarta-feira a indicação dos senadores Renan Calheiros (AL) e Jader Barbalho (PA) para o conselho político do gabinete de transição para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, informou a sigla em nota.

O partido indicou ainda o secretário-executivo nacional da legenda Reinaldo Takarabe para a área de assistência social da transição, para a qual havia sido anunciada na véspera a senadora Simone Tebet (MS), candidata do partido a presidente na eleição de outubro.

O MDB indicou ainda o ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto para atuar na área de Indústria, Comércio e Serviços do gabinete de transição, segundo a nota assinada pelo presidente nacional da legenda, deputado federal Baleia Rossi (SP).

Na véspera, Baleia se reuniu com a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), e recebeu dela o convite formal para que o partido integrasse a transição para o governo Lula, que assumirá um terceiro mandato no Palácio do Planalto em 1º de janeiro de 2023.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)

