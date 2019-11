MDB/Braga: fomos informados sobre nova política para juros do cheque especial

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), afirmou no plenário nesta quarta-feira, 27, ter recebido uma informação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o lançamento de uma nova instrução normativa sobre os juros do cheque especial.

“O Banco Central está emitindo uma nota ao mercado reformulando os critérios e isentando de taxas aqueles que são os mais afetados por essa ação”, afirmou Eduardo Braga. De acordo com ele, a informação de Campos Neto foi dada pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

Braga pontuou que os senadores estão aguardando outro anúncio, que não viria agora, sobre as taxas de juros do rotativo do cartão de crédito.