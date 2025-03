McLaren frustra Ferrari na Austrália; Bortoleto surpreende

SÃO PAULO, 15 MAR (ANSA) – O vice-campeão da temporada de 2024 da Fórmula 1 começou 2025 na frente: o britânico Lando Norris, da McLaren, garantiu a pole position no Grande Prêmio da Austrália, que terá uma primeira fila dominada pela equipe papaia.

Norris marcou 1m15s096 no Q3 e ficou menos de um décimo à frente de seu companheiro Oscar Piastri, que busca se tornar o primeiro australiano a vencer em Melbourne.

O tetracampeão Max Verstappen (Red Bull) ficou em terceiro e largará ao lado de seu antagonista George Russell (Mercedes), em quarto lugar.

“É o modo perfeito de iniciar o Mundial. Parabéns à equipe, que fez um ótimo trabalho para começar o ano como terminamos o último. O carro é muito rápido, e foi uma bela disputa com Oscar”, declarou Norris.

As maiores surpresas do treino classificatório aparecem na terceira fila, com Yuki Tsunoda, da Racing Bulls, na quinta posição, e Alexander Albon, da Williams, em sexto. Já a Ferrari, que esperava brigar pela pole, teve desempenho frustrante e colocou Charles Leclerc em sétimo e Lewis Hamilton em oitavo, a sete e nove décimos de Norris, respectivamente.

“É um resultado decepcionante, não imaginava isso, mesmo no pior dos casos”, disse o monegasco, que descartou “fazer milagres” na corrida. “A temporada será longa, então o importante é somar pontos e, pouco a pouco, voltaremos à frente”, declarou.

Já Hamilton se mostrou menos frustrado. “Estou satisfeito com os progressos que fiz no fim de semana. É preciso tempo para me habituar à Ferrari, que é muito diferente da Mercedes, mas consegui me aproximar bastante de Charles, e isso é positivo”, afirmou.

O top 10 ainda tem Pierre Gasly (Alpine) e Carlos Sainz (Williams), enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) surpreendeu e levou um dos piores carros do grid ao Q2, ficando com a 15ª posição, à frente de seu companheiro Nico Hulkenberg (17º), da Mercedes de Kimi Antonelli (16º) e da Red Bull de Liam Lawson (18º). (ANSA).