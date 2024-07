McLaren domina último treino livre antes da classificação na Hungria

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2024 - 9:09 Para compartilhar:

Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, foram os pilotos mais rápidos, na manhã deste sábado, no terceiro treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1. O inglês voltou a mostrar sua força depois de registrar o melhor tempo, 1min17s788, na sexta-feira, no circuito de Hungaroring, em Budapeste. Desta vez, ele cravou 1min16s098, 0s044 à frente do companheiro de equipe.

Líder do Mundial e principal adversário de Norris na disputa do campeonato, o holandês Max Verstappen fez o terceiro melhor tempo, 1min16s379, com um novo pacote de atualizações do carro, enquanto seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, com as versões antigas, decepcionou e foi apenas o 13º colocado.

Em uma atividade cautelosa, a fim de se conservarem os pneus no asfalto quente de Hungaroring, em Budapeste, os pilotos demoraram a ir para a pista, com exceção de Verstappen e Pérez, da Red Bull. As emoções se concentraram nos 20 minutos finais do treino, quando as equipes trocaram os pneus duros e médios por macios para simular a classificação.

Vencedor da última prova, na Inglaterra, Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou apenas na décima posição, com 1min16s786, logo à frente de Charles Leclerc, que havia batido na atividade de sexta-feira. Seu colega de Ferrari, Carlos Sainz Jr., registrou o quinto melhor tempo.

Quem também não encontrou o acerto ideal de seu carro foi o experiente Fernando Alonso, da Aston Martin, 14º colocado, o primeiro a correr acima de 1min17.

Os pilotos voltam para a pista às 11h (horário de Brasília) deste sábado para o treino classificatório que definirá o grid de largada. O GP da Hungria será disputado às 10h no domingo.

Confira o resultado do 3º treino livre do GP da Hungria:

1º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min16s098

2º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min16s142

3º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min16s379

4º – George Russell (ING/Mercedes), 1min16s564

5º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min16s639

6º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min16s652

7º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min16s661

8º – Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1min16s696

9º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min16s744

10º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min16s786

11º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min16s803

12º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min16s804

13º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min16s954

14º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min17s001

15º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min17s085

16º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min17s168

17º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min17s291

18º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min17s499

19º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min17s507

20º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min17s575