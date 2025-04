McLaren confirma favoritismo, Tsunoda bate e Bortoleto fica fora do 2º treino da Arábia Saudita

A McLaren dominou o segundo treino livre para o Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no circuito urbano de Jeddah. Lando Norris foi o mais rápido, ficando pouco mais de 1 milésimo de segundo à frente do companheiro de equipe Oscar Piastri. Max Verstappen, da Red Bull, apareceu logo atrás, em terceiro lugar, com desempenho consistente nas voltas lançadas.

O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou fora da atividade. A Sauber detectou um vazamento de combustível e precisou trocar o chassi do carro, que não ficou pronto a tempo. A ausência deixou o piloto sem referências importantes em um dos circuitos mais exigentes da temporada, o que pode dificultar sua adaptação para a classificação e a corrida. Seu companheiro, Nico Hülkenberg, conseguiu rodar normalmente e fechou a sessão na surpreendente nona colocação.

A sessão foi intensa desde os primeiros minutos, com a McLaren já se destacando e Norris novamente tirando o máximo do carro. George Russell, em bom momento após sua performance no Bahrein, chegou a assumir a ponta ao apostar nos pneus macios, sendo seguido por Charles Leclerc, da Ferrari. No entanto, o domínio laranja foi consolidado na parte final do treino, com Piastri acompanhando o ritmo forte de Norris.

Carlos Sainz chegou a liderar brevemente, mas terminou em quinto, enquanto Leclerc ficou em quarto. Russell fechou em sétimo, atrás de Yuki Tsunoda, que vinha com um desempenho interessante, inclusive ficando à frente de Verstappen em alguns momentos da atividade. Pierre Gasly, em boa sessão pela Alpine, apareceu em oitavo, logo à frente de Hülkenberg.

A oito minutos do fim, Tsunoda acertou o muro e provocou uma bandeira vermelha que interrompeu o treino por alguns minutos. O japonês, que ocupava a sexta posição, saiu ileso do acidente. A atividade foi retomada com cerca de um minuto restante no cronômetro, mas não houve tempo hábil para que os pilotos melhorassem seus tempos, mantendo a classificação inalterada.

Lewis Hamilton, ainda com dificuldades para extrair o melhor desempenho de sua Ferrari, finalizou apenas em 13º lugar. A corrida no domingo, às 14h (de Brasília), promete ser das mais exigentes do calendário. O circuito de Jeddah, com 27 curvas, demanda concentração máxima e condicionamento físico elevado. O calor intenso na Arábia Saudita e a alta velocidade da pista devem testar os limites dos carros e dos pilotos ao longo de toda a prova.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP da Arábia Saudita de F-1:

1º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min28s267

2º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min28s430

3º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min28s547

4º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min28s749

5º – Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min28s942

6º – Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min28s963

7º – George Russell (ING/Mercedes), 1min28s973

8º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min29s106

9º – Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min29s193

10º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min29s220

11º – Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min29s242

12º – Isack Hadjar (FRA/RB), 1min29s306

13º – Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min29s371

14º – Liam Lawson (NZL/RB), 1min29s488

15º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min29s662

16º – Oliver Bearman (ING/Haas), 1min29s754

17º – Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min29s912

18º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min30s007

19º – Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min30s019

20º – Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), sem tempo