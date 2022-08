McLaren anuncia saída de Daniel Ricciardo e tem caminho livre para acertar com Piastri

Natália Ferreira 24/08/2022 - 11:41 Compartilhe

Nesta quarta-feira (24), a McLaren anunciou a saída de Daniel Ricciardo da equipe. O australiano tinha contrato com a escuderia até o fim de 2023, mas o vínculo será encerrado ao término deste ano.

Em comunicado, a McLaren afirmou que as partes acertaram a rescisão do contrato de Daniel. A escuderia também declarou que sua formação completa de pilotos para a próxima temporada será divulgada em seu devido tempo.

“Foi um privilégio fazer parte da família McLaren Racing nas últimas duas temporadas, mas após vários meses de discussões com Zak e Andreas, decidimos rescindir meu contrato com a equipe mais cedo e concordamos em nos separar mutuamente no final do ano. Estarei anunciando meus próprios planos futuros no devido tempo, mas independentemente do que este próximo capítulo traga, não me arrependo e estou orgulhoso do esforço e trabalho que dei à McLaren, especialmente a vitória em Monza, na temporada passada”, declarou Daniel, em entrevista ao site oficial da escuderia.

Zak Brown, CEO da McLaren, agradeceu Ricciardo pelos serviços prestados. “Daniel foi uma grande adição à McLaren e foi um prazer trabalhar com ele. Gostaria de agradecê-lo por todos os seus esforços nas duas últimas temporadas, tanto na pista quanto na base. Não é nenhum segredo que esperávamos que pudéssemos alcançar mais juntos, mas vê-lo no degrau mais alto do pódio como piloto da McLaren foi um destaque. Desejamos-lhe o melhor para o futuro e vamos aproveitar o resto da temporada juntos”, disse.

A saída do australiano pode acarretar na contratação de Oscar Piastri. O compatriota de Ricciardo, que chegou a ser anunciado como piloto da Alpine para a próxima temporada, já foi sondado pela McLaren e, segundo a imprensa europeia, o automobilista deverá ser o parceiro de Lando Norris no próximo ano.