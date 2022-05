McFroggie: cliente diz ter encontrado sapo em sanduíche do McDonald’s

Willem Bezuidenhout teve uma experiência incomum ao pedir um McChicken para sua filha em uma loja do McDonald’s na cidade de Secunda, na África do Sul. Ao receber o lanche, Bezuidenhout encontrou um sapo no sanduíche.





Para comprovar o fato, Bezuidenhout publicou no Facebook, no último dia 6, imagens do achado. “Obrigado McDonald’s de Secunda pela surpresa não tão maravilhosa na refeição da minha filha nesta noite, 6 de maio de 2022″, escreveu.

“Sempre pensei que coisas assim só aconteciam nos filmes, mas agora aconteceu com a gente hoje. Sim, você está vendo direito, é um McFroggie (McSapo)”, acrescentou.

Por causa da repercussão negativa nas redes sociais, Daniel Padiachy, diretor de marketing do McDonald’s na África do Sul, afirmou que o episódio será investigado total seriedade e que está trabalhando para que o caso seja solucionado.



(*) Da redação da Menu