McDonald´s vai adotar IA generativa em parceria com Google Cloud

O McDonald´s e o Google Cloud anunciaram nesta semana uma parceria global que deve levar recursos de Inteligência Artificial generativa aos mais de 40 mil restaurantes do gigante de fast food. Por meio do acordo, o Google Cloud fornecerá sua estrutura de nuvem, dados e aplicações de IA para uso no app do McDonald´s – que tem mais de 150 milhões de usuários em todo o mundo – e nos painéis de atendimento dos restaurantes, entre outras aplicações.

Com o acordo, os restaurantes passarão a usar uma combinação de aplicações na nuvem e hospedadas localmente. O McDonald´s pretende ainda reduzir falhas em seus sistemas de tecnologia, ter mais informações sobre o desempenho de equipamentos e prover sistemas mais fáceis de usar a seus funcionários. Para isso, as milhares de lojas da companhia receberão novos computadores e outros equipamentos a partir do ano que vem.

IA generativa impulsiona nuvem

Desde o lançamento do ChatGPT no fim do ano passado, empresas de todos os portes começaram a estudar como usar aplicações de IA generativa em suas áreas de atuação. Na outra ponta, grandes players de nuvem como Google Cloud, AWS, Microsoft e Oracle vêm investindo cada vez mais em oferecer aplicações de IA em suas estruturas de nuvem.