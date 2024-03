McDonald’s reconhece menor demanda em meio a mudanças no comportamento de consumidores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/03/2024 - 18:16 Para compartilhar:

O McDonald’s tem sentido a pressão à medida que mais pessoas passaram a fazer compras em mercados em vez de optarem por comer em restaurantes. A rede de fast-food tem vários planos para atrair clientes para seus Big Macs e Chicken McNuggets.

Durante uma apresentação na Conferência Global de Consumo e Varejo do UBS na quarta-feira, a gigante do fast-food informou que notou uma mudança da tendência entre os clientes, que tem implicações negativas para o negócio.

“Você está começando a ver a inflação dos alimentos em domicílio versus a comida fora de casa, voltando ao que acho ser sua dinâmica mais histórica, o que significa que alguns desses consumidores estão apenas optando por comer em casa com mais frequência”, disse o diretor financeiro, Ian Borden.

Após os comentários, as ações do McDonald’s fecharam em queda de 3,89% nesta quarta-feira, 13, na Bolsa de Nova York. Os papéis figuraram como a segunda maior queda porcentual entre os 30 ativos do índice Dow Jones.

De acordo com o índice de preços ao consumidor dos EUA de fevereiro, os preços dos alimentos em casa aumentaram 1% nos últimos 12 meses, enquanto os preços dos alimentos fora de casa subiram 4,5%.

Os consumidores também são afetados por taxas de juros mais altas e poupanças reduzidas após o fim dos cheques de estímulo que receberam durante a pandemia, acrescentou Borden. Ele disse que “é provável que, este ano, vejamos tráfego negativo do ponto de vista amplo, do ponto de vista da indústria, em virtude dessa dinâmica”.

Esta não é a primeira vez que os investidores ouvem que os clientes do McDonald’s estão diminuindo. O McDonald’s disse, na sua teleconferência de resultados do quarto trimestre, em fevereiro, que depois de ter aumentado os preços dos menus para compensar os custos mais elevados da inflação, os consumidores de baixa renda – que tendem a ser os principais clientes da empresa – começaram a reduzir o tamanho das suas compras.

No entanto, o McDonald’s tem um plano para animar seus clientes. Isto inclui aumento do tamanho dos hambúrgueres, concentração maior em produtos de frango e uma melhora do café ofertado pela empresa.

A ideia é oferecer um hambúrguer grande e que traga mais saciedade, disse Borden. Ele acrescentou que o McDonald’s lançará novos produtos de carne bovina em vários mercados como parte de um programa piloto. Borden também disse que o McDonald’s foi bem-sucedido com suas ofertas de frango, como o McCripsy e o McChicken, e planeja aumentar sua participação de produtos com a carne de frango.

Borden acrescentou que “não estamos satisfeitos com nosso progresso com oferta de café”. Ele disse que o sabor e a qualidade são os dois principais impulsionadores das visitas dos clientes, mas “hoje temos 100 máquinas de café diferentes em nosso negócio. Então, como você pode oferecer uma experiência consistente, se nem mesmo está colocando um produto de maneira consistente?”

“Portanto, vamos ter muito mais foco. Vamos dar vida a essa consistência em escala”, acrescentou. “E acreditamos que, ao fazer isso, podemos proporcionar um impacto significativo no sabor e na qualidade para os clientes e proporcionar uma experiência melhor”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias