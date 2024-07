McDonald’s frustra expectativas de lucro e receita no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2024 - 8:34 Para compartilhar:

O McDonald’s teve lucro líquido de US$ 2,02 bilhões no segundo trimestre de 2024, ou US$ 2,80 por ação, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira, 29. No mesmo período de 2023, a multinacional americana de fast food havia garantido lucro maior, de US$ 2,31 bilhões, ou US$ 3,15 por ação.

Considerando-se ajustes, o lucro por ação da empresa entre abril e junho ficou em US$ 2,97, abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 3,07.

Já a receita do McDonald’s diminuiu 0,1% na comparação anual do trimestre, a US$ 6,49 bilhões, vindo também aquém do consenso da FactSet, de US$ 6,62 bilhões. As vendas globais de mesmas lojas caíram 1% no período, frustrando projeção da FactSet de aumento de 0,4%.

Após uma reação inicialmente negativa ao balanço, a ação do McDonald’s se recuperou e subia 0,9% no pré-mercado de Nova York às 8h21 (de Brasília).