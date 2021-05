McConnell diz que proposta de republicanos dos EUA sobre infraestrutura não é a final

WASHINGTON (Reuters) – O líder republicano do Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, disse nesta quinta-feira que a contraoferta dos republicanos ao plano de infraestrutura do presidente Joe Biden não é uma oferta final e que seus colegas estavam abertos para continuar as negociações sobre um possível acordo bipartidário.

Em entrevista à CNBC, McConnell disse que os republicanos estão abertos a mais gastos em infraestrutura, mas que o dinheiro deve vir de fundos já destinados a Estados e localidades sob os termos de projetos de ajuda anteriores e relacionados à Covid-19.

(Por Susan Heavey)

