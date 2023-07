Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/07/2023 - 16:01 Compartilhe

WASHINGTON, 27 JUL (ANSA) – O presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, disse nesta quinta-feira (27) apoiar as ações da Itália para “reduzir a dependência do gás russo e enfrentar a crise migratória” no sul da Europa. O norte-americano também destacou os esforços de Roma para “enfrentar a crescente agressão da China”. (ANSA).

