MC VK se pronuncia após morte de MC Kevin: ‘Estou sendo massacrado’

O funkeiro MC VK publicou um vídeo em suas redes sociais nesta sexta-feira (21) no qual comenta sobre a morte do amigo MC Kevin, que morreu no último domingo (16), após cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

VK era uma das pessoas que estava com Kevin no momento da queda do funkeiro. Em seu depoimento, ele reforçou a amizade que tinha com o MC, que segundo ele já durava sete anos, e disse que o cantor era padrinho de sua filha e seu empresário.

“Era meu amigo, padrinho da minha filha. Meu empresário, meu alicerce. Aquela pessoa que eu pedi pra Deus, que eu possa confiar. A gente era amigo. Sabe a palavra amigo? A gente era amigo de verdade”, começa VK em seu depoimento.

O funkeiro também comenta que tem recebido muitas críticas e que vem sendo “massacrado” e “injustiçado” depois da morte do amigo, e disse que se colocou à disposição da polícia para prestar quantos esclarecimentos forem necessários para a resolução do caso.

“Não tô sabendo lidar. Estou sendo massacrado, estou sendo injustiçado. Estou apanhando. Estão me agredindo muito, estão agredindo minha família, minha filha. Estão me colocando na parede. Eu não tenho reação pra isso. Eu não tenho respostas pra isso. Já deixei tudo na mão da polícia. Deixei meu celular, deixei minha senha. Estou à disposição. Só eu sei o que eu estou passando e não vou fugir dessa luta”, diz VK.

O funkeiro finaliza o vídeo deixando uma mensagem ao amigo, dizendo que nunca deixará MC Kevin ser esquecido.

“Quero dizer que você fez parte da minha vida. Você mudou as estatísticas da minha vida. Você colocou luz onde não tinha luz. Seu sorriso complementava no meu dia triste. Você é uma pessoa muito especial pra mim. Eu quero te ver ainda, não quero te perder. Quero te encontrar, quero te abraçar. Quero você do meu lado. Quero você na minha vida, não quero te perder. Você é uma pessoa muito especial, você complementou minha vida. Você é meu amigo especial. Do fundo do meu coração. Sempre foi e sempre vai ser. Eu nunca vou deixar você ser esquecido”, finaliza o funkeiro.

