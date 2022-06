MC Soffia responde fã sobre bissexualidade: ‘Vou perder oportunidades?’

Em vídeo postado no Instagram nesta quinta-feira (9), MC Soffia falou sobre sua sexualidade ao responder a pergunta de um fã sobre o tema. “Por que gata você quer saber se eu sou bi (bissexual)?”, começou a cantora de 18 anos.

“Sim, já falei mil vezes que eu sou. Entendeu? Eu, bonita desse jeito, acha que vou perder as oportunidades?”, disse.





Essa não a primeira vez que Sofia abordou o tema. “Nunca tive medo de me assumir para a minha família. Eu é que me travava. Mas percebi que gosto de pessoas, independentemente do gênero”, disse recentemente.

A MC ganhou notoriedade ainda muito cedo na carreira; Quando tinha 12 anos, inaguruou, ao lado da madrinha artística Karol Conka, o show de abertura dos Jogos olímpicos, em 2016, no Rio.