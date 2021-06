MC Soffia ganha prêmio de Melhor Vídeo Musical nos EUA

A rapper brasileira MC Soffia ganhou, na última sexta-feira (18), o prêmio CLAIFF23, nos EUA, na categoria de Melhor Vídeo Musical, seu primeiro prêmio internacional.

“Estou muito emocionada com o prêmio internacional que ganhei, é muito bom saber que minhas músicas são conhecidas no mundo. O clipe Empoderada é especial pela mensagem para as meninas negras, pelo visual, coreografia, dançarinos, equipe de produção e o trabalho da diretora Herotildes Nai, que ficou maravilhoso”, disse a cantora.

O festival CLAIFF23 ofereceu uma rara mostra de filmes e vídeos da América Latina (Norte,Central,América do Sul e Caribe) e da Península Ibérica. O clipe Empoderada foi lançado no dia 11 de outubro de 2020, Dia Internacional da Menina no tributo “She ‘s My Hero”, que aconteceu em Los Angeles.

“Acredito muito na nossa potência coletiva e na união de mentes. Fizemos tudo com muito respeito a trajetória da Mc Soffia e a intenção é de evidenciar a potência ancestral que essa menina mulher empoderada carrega.” Diz Herotildes Nai, diretora do filme.

“Ainda sou muito nova e sei das barreiras que tenho que enfrentar, machismo, racismo, invisibilidade das mulheres negras, mas não desisto porque, acredito nos meus sonhos e amo música”, diz MC Soffia.

Assista o clipe:

https://www.youtube.com/watch?v=L_cQoWuBYWc

