MC Ryan SP vai parar no hospital antes de show no Rock in Rio; vídeo

20/09/2024 - 16:26

O cantor MC Ryan precisou ser hospitalizado nesta sexta-feira, 20, um dia antes de se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio 2024.

O funkeiro publicou Stories no perfil do Instagram em que aparece deitado na maca do pronto socorro e contou que pegou uma gripe forte, provocada pelo vírus da influenza.

“Nossa, tropa, meu Deus do céu. Estou aqui no hospital gripado, está louco”, disse ele, com os olhos lacrimejando em decorrência da infecção.

“Acabei pegando uma gripe viral forte! Parece que caiu uma parede na minha cara. Estou me medicando e já já estou zero”, escreveu na legenda.

Em seguida, MC Ryan publicou um registro tomando medicações na veia ao lado de um profissional da saúde. “Já, já, o ‘pai’ está suave”, garantiu.

O cantor aparecerá no festival no Rio de Janeiro com o show ‘Pra sempre trap’. Junto com ele, estarão MC Cabelinho, Filipe Ret, KayBlack, Matuê, Orochi e Veigh.