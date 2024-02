MC Ryan SP inicia nova etapa no tratamento para emagrecer: ‘Salvou minha vida’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/02/2024 - 20:35 Para compartilhar:

MC Ryan SP, 22 anos, que está em tratamento para emagrecer, comemorou os primeiros resultados desse processo. Nesta sexta-feira, 23, o cantor compartilhou sua consulta com a médica especialista que o acompanha e fez a remoção do balão gástrico.

“Família, acabei de sair do procedimento, tirei o balão gástrico e vou repor na segunda-feira”, avisou o funkeiro, que fez um vídeo ao lado da especialista responsável pelo tratamento.

“Um anjo que salvou a minha vida”, disse ele em elogio à médica, relembrando que o primeiro contato com o tratamento aconteceu quando ele passou mal devido ao sobrepeso.

“Cheguei aqui com 130 quilos, sem conseguir respirar nem fazer nada da vida, sempre cansado. Hoje, meu ânimo mudou”, relembrou ele.

Em outro vídeo, o MC aparece se submetendo ao procedimento: “Bem simples, não é invasivo e, o melhor de tudo, salva a nossa vida”, disse.

O método consiste na inserção de um balão dentro do estômago, onde ele deverá ser inflado, ocupando boa parte do interior do órgão de forma a proporcionar sensação de saciedade após ingerir uma pequena quantidade de comida.

