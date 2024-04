MC Ryan SP é levado por agentes à sede da Polícia Federal em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/04/2024 - 19:35 Para compartilhar:

O cantor MC Ryan SP, 22 anos, foi levado à sede da Polícia Federal, em São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 11.

As imagens que registram o momento do cantor no local foram divulgada pelo programa Cidade Alerta (Record TV).

A assessoria de imprensa do funkeiro declarou ainda não ter detalhes do que aconteceu, segundo publicação no site da revista Quem.

Informações preliminares indicam que não se trata de uma prisão.

De acordo com o colunista Leo Dias, a Ferrari do cantor foi apreendida. A compra do veículo está sendo investigada devido a irregularidades com imposto.

O veículo estaria em nome da gravadora GR6, que gerencia a carreira do artista.

Há cerca de três semanas, o MC foi parado quando passava dirigindo o veículo e submetido a uma averiguação, que seria de rotina.

A abordagem policial foi registrada por ele e publicada nas redes sociais.

“Sei que é difícil aceitar onde eu estou, sabendo de onde eu vim”, declarou ele.

