MC Ryan SP é flagrado agredindo mãe de sua filha

O cantor MC Ryan SP foi flagrado agredindo a influenciadora Giovanna Roque, mãe de sua primeira filha, Zoe. Uma imagem, divulgada pelo portal LeoDias, nesta sexta-feira, 27, mostra o momento em que o artista teria golpeado a namorada.

A imagem foi registrada por câmeras de segurança. No registro, o cantor parece dar um chute em Giovanna, que aparece agachada no chão, tentando se defender do ataque.

Segundo o colunista, o caso aconteceu, no dia 21 de abril deste ano, às 13h38.

Funkeiro confirma agressão

Ainda segundo o portal LeoDia, MC Ryan SP confirmou ter agredido Giovanna. “Sei que errei”, admitiu ele, que teria pedido para não ter a imagem divulgada, a fim de não “acabar com a sua carreira”.

“Isso vai acabar com a minha carreira, mas sou filho de Deus e sei que errei e naquele vídeo mostra um cara que eu não sou”, pediu o artista.

A influenciadora não falou sobre o caso.