MC Ryan SP diz repensar letras de música de funk após nascimento da filha: ‘Sou pai de menina’

MC Ryan SP, de 23 anos, revela ser um novo homem desde o nascimento de Zoe, sua primeira filha, que está com cerca de oito meses de vida. Em entrevista para a Quem, ele falou sobre as mudanças de vida que acompanharam a paternidade, e diz até que está repensando algumas das letras de suas músicas, do estilo funk, que costuma ostentar mulheres e dinheiro.

“Estou tomando um certo rumo, de mudar certas coisas”, começa Ryan. “Estava falando isso para o [MC] IG. Eu sou pai de menina, então, às vezes eu falo algumas coisas nas letras que… Pretendo, futuramente, dar uma mudada em algumas falas. Tirar, talvez, um tipo de foco que eu tenha. IG brincou que o Rei da Revoada irá ‘passar a coroa'”, completa.

Além disso, depois de experimentar a paternidade, Ryan também aponta mudanças em sua vida pessoal: “Eu era um homem muito doido. Eu antigamente só vivia em festa, em baladas, gastando para caramba e fazendo várias coisas”.

“Hoje eu não vejo a hora de terminar o show, chegar em casa e ver minha filha lá dormindo e me esperando”, completa.

Zoe veio ao mundo em dezembro do ano passado. A primogênita do funkeiro é fruto de romance com a influenciadora digital Giovanna Roque. No dia do nascimento da filha, Ryan SP fez um post nas redes sociais e falou: “O amor da minha vida veio ao mundo”.