MC Ryan SP desativa Instagram após ter vídeo de agressão à ex divulgado

O Instagram de MC Ryan SP saiu do ar após terem sido divulgadas imagens do funkeiro agredindo a ex-namorada, Giovanna Roque. Os dois têm uma filha de oito meses.

Esse não foi o primeiro dos prejuízos acumulados pelo cantor após a divulgação das imagens pelo portal “LeoDias”. Na noite de sexta-feira, 27, a empresa Caldi Comunicações anunciou que não responde mais pela assessoria do artista. Já a produção do festival Maringá Folia, que acontece no Paraná neste sábado, 28, cancelou o show do MC.

Violência doméstica

MC Ryan SP foi flagrado agredindo a influenciadora mãe de sua primeira filha, Zoe, em imagens registradas por câmeras de segurança. No registro, o cantor parece dar um chute em Giovanna, que aparece agachada no chão, tentando se defender do ataque.

O caso teria acontecido em 21 de abril. Ainda segundo o portal “LeoDias”, MC Ryan SP confirmou ter agredido Giovanna. “Sei que errei”, admitiu ele, que teria pedido para não ter a imagem divulgada, a fim de não “acabar com a sua carreira”.

Giovanna Roque se manifesta

A influenciadora de 25 anos usou as redes sociais para se pronunciar sobre as imagens que circularam na mídia. Em seu pronunciamento sobre o ocorrido, Giovanna saiu em defesa do cantor.

“A última coisa que eu queria era vir aqui me pronunciar sobre isso, sobre essas fotos que vocês estão vendo no site, que estão rolando. Gente, eu queria deixar bem claro para vocês que o Ryan não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é, tá? Ocorreu, sim, uma discussão no último término que a gente teve. O Ryan tinha aprontado e, nesse dia, eu perdi muito a cabeça”, começou ela em vídeo publicado no Feed do Instagram.

“Fiquei muito nervosa, quebrei o telefone dele e fui para cima dele. Ele também ficou muito nervoso e veio para cima de mim, porque também perdeu a cabeça. A gente deu abertura para o inimigo e isso nunca tinha acontecido antes. Infelizmente, alguma pessoa maldosa ou infeliz que vive tentando nos prejudicar fez isso. Isso vem acontecendo há muito tempo, desde que conheci o Ryan. Minha vida virou um caos, porque sempre tem gente inventando coisas, espalhando fake news”, garantiu ela.

Ainda em suas declarações, lamentou já ter sofrido vários julgamentos, incluindo de que a filha dela é de outro homem.

“É uma situação que foge do controle. Agora, invadiram as câmeras da casa dele. Vocês não têm ideia, é uma perseguição absurda […] Nem se trata mais só dele. As pessoas não nos deixam em paz. Eu não tenho paz. Não sei no que vocês acreditam, no que vocês creem, mas eu tenho um propósito. Eu acredito no propósito da família”, declarou.

Giovanna Roque lamentou que as imagens da câmera de segurança da residência do casal tenham sido entregues a terceiros.

“O que vocês estão vendo foi uma única situação. Uma pessoa muito suja fez isso, postou e mandou para uma página de fofoca para nos envergonhar, para prejudicar a vida dele e a minha também, porque é vergonhoso”, afirmou ela, acrescentando não querer que as pessoas tenham pena dela.

“Sei que tem gente que olha para mim e pensa ‘coitada’, mas eu não sou coitada. Nós realmente brigamos, como qualquer casal. Todo mundo tem atritos, tem confusões dentro de casa, e a nossa vida foi exposta, nossa privacidade foi violada. Quer dizer que o Ryan não pode errar uma vez que vem uma pessoa maldosa e faz esse inferno todo, posta tudo e aí todos nos massacram. Quando é que vamos ter paz? Quando é que as pessoas vão nos deixar em paz? É o cúmulo da maldade e isso já acontece há muito tempo. Vocês não têm noção”, desabafou.

