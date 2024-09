MC Ryan SP ‘dá cano’ no Rock in Rio e aparece em jogo do Corinthians

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2024 - 7:47 Para compartilhar:

Anunciado no Rock in Rio 2024, MC Ryan SP não apareceu no show Pra Sempre Trap, que abriu o Palco Mundo na tarde de sábado, 21.

A apresentação teve um atraso de 1h20 e contou com MC Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi e Veigh. O rapper cearense Wiu, que não estava anunciado, subiu ao palco com os outros artistas.

Minutos após apresentação que seria dele no festival no Rio de Janeiro, Ryan SP publicou um vídeo no Instagram em que aparecia assistindo ao jogo Corinthians e Atlético-GO, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Ele estava com a filha Zoe, de 9 meses, nos braços e escreveu: “Mostrando pra minha princesinha o timão”. O Corinthians venceu o time goiano por 3 a 0.

Vale lembrar que na sexta-feira, 20, Ryan foi parar no hospital devido a uma gripe forte. “Acabei pegando uma gripe viral forte! Parece que caiu uma parede na minha cara. Estou me medicando. Já, já, estou zero”, escreveu ele, sem citar o festival.

MC Ryan SP ainda não se pronunciou sobre a sua ausência no Rock in Rio.