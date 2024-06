MC Ryan SP comemora compra de carrão avaliado em R$ 5 milhões: ‘Funk está nível americano’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/05/2024 - 20:35 Para compartilhar:

MC Ryan SP, 23 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta sexta-feira, 31, mais uma conquista: seu novo carrão, Lamborghini Huracán amarela. Ele publicou uma série de registros com sua nova aquisição, que chega a custar R$ 5 milhões aqui no Brasil.

“Funk está nível americano. Nós fizemos virar Dubai”, escreveu o funkeiro em um dos registros postados nos Stories.

Vale lembrar que, nas últimas semanas, Ryan compartilhou que estava visitando agências de carros de luxo.

Esse não é o único automóvel de alto valor que o cantor possui. Em fevereiro deste ano, ele comprou uma Ferrari Roma, automóvel avaliado em até R$ 5 milhões no Brasil. Na ocasião, o funkeiro se divertiu dirigindo o automóvel, que vai de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos.

MC Ryan SP é conhecido por colecionar carros extravagantes. Em sua garagem, ele abriga outros três modelos de Lamborghini, cada uma custando em média R$ 4 milhões, além de uma Porsche 911 Carrera, avaliada em cerca de R$ 900 mil, e uma Ferrari 458, de quase R$ 3 milhões.