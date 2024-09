MC Ryan quebra silêncio após agredir namorada e diz ter sido vigiado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2024 - 8:56 Para compartilhar:

O cantor MC Ryan SP retornou às redes sociais na madrugada deste domingo, 29, para se pronunciar sobre a violência doméstica praticada contra a namorada, Giovanna Roque, mãe de sua filha Zoe, de oito meses.

Em imagens registradas por câmera de segurança e divulgadas pelo portal “LeoDias” na sexta, 27, o funkeiro parece dar um chute em Giovanna, que aparece agachada no chão, tentando se defender do ataque. O caso teria acontecido em 21 de abril, e Ryan alega que alguém teve acesso ilegal aos registros.

“Queria começar esse vídeo pedindo perdão à Giovanna, à minha filha, à mãe da Giovanna, à minha mãe e a todas as mulheres que vão ver esse vídeo. Eu não fui um cara leal à minha família, ao meu relacionamento, e dei brecha para que acontecessem certos tipos de coisa que fugiram do meu controle, do controle da minha companheira. Queria dizer a todos que estou arrependido, triste. De um dia para o outro, minha vida mudou”, começou o cantor.

E ele ainda reiterou que está em um relacionamento com Giovanna mesmo após a briga: “Queria que vocês entendessem que eu sou um ser humano, eu também erro, e errei […] Eu vou dar a volta por cima, para todos que estão vendo esse vídeo agora. Eu não sou uma pessoa ruim, não sou mau. Eu e minha esposa ainda estamos juntos, ela mora comigo, estou com ela, com a minha família, minha filha. Fiquei esses dois dias longe da internet porque só conseguia chorar, estava processando tudo na minha mente”.

“Sei que, infelizmente, vai ter muita gente que não vai entender, não vai querer me ouvir, e eu entendo, porque o que eu fiz é inadmissível. A única coisa que eu peço para quem for me julgar é que entenda que eu sou um ser humano e falho. Errei, e isso vai me fazer dar valor muito mais às coisas da vida que realmente importam: minha família, minha mulher, minha filha”, continuou.

‘Estava sendo vigiado’

Em seu desabafo, Ryan revelou que alguém não especificado teria acesso às imagens das câmeras de seu closet. O cantor, no entanto, não deixou claro se sabia da existência dos equipamentos ou se eles foram instalados sem seu consentimento.

“Eu estava sendo filmado dentro da minha casa, com câmeras dentro da minha casa, e estava sendo vigiado há cinco, seis meses. Essa pessoa está com vídeos de eu me trocando, minha mulher se trocando, vendo o íntimo da minha vida, o íntimo da minha mulher, o íntimo da minha família”, disse.

“Isso não é um caso que a gente vai falar sobre agora, mas futuramente essa pessoa possa tentar me envergonhar vazando alguma foto íntima minha, porque essa pessoa estava me acompanhando durante meses na minha casa. Não sei se estava querendo me roubar”, completou.

Por fim, o cantor justificou o momento das agressões: “Cinco meses atrás, eu e a Giovanna tivemos a briga mais feia que a gente já teve no nosso relacionamento por conta de erros meus. Eu fui um moleque, um cara sem noção, e quero que essa tempestade sirva de aprendizado não só para mim, mas até mesmo para quem me acompanha. Que dê tudo certo, vou continuar a postar normal, quem estiver aqui para me atacar eu vou só ver, não vou responder”.

Ryan ainda compartilhou uma foto ao lado da namorada e da filha. Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOLOLO 🫶🏽 (@imcryansp)