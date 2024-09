MC Ryan posta foto e vídeo com filha e Giovanna Roque após caso de agressão e pedido de desculpas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2024 - 16:26 Para compartilhar:

MC Ryan SP voltou as redes sociais neste domingo, 29, para compartilhar um vídeo ao lado da filha, Zoe, e da namorada Giovanna Roque.

O vídeo foi publicado após o funkeiro se manifestar sobre a agressão contra a companheira. Assista ao vídeo abaixo:

Ryan agrediu Giovanna em abril deste ano, mas o caso só veio à tona nesta última semana, quando foram divulgadas imagens da câmera de segurança do local. Nas imagens, Ryan aparece chutando a jovem, que estava no chão.

Entre o ocorrido e a revelação dos fatos, o casal se separou e retomou a relação.

Diante da repercussão da agressão, Giovanna veio a público para defender Ryan: “Sei que tem gente que olha para mim e pensa ‘coitada’, mas eu não sou coitada”.

“Nós realmente brigamos, como qualquer casal. Ryan não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é”, complementou ela.

Neste domingo, Ryan usou as redes sociais para fazer um pedido de desculpas: “Queria começar esse vídeo pedindo perdão à Giovanna, à minha filha, à mãe de Giovanna, à minha mãe e a todas as mulheres que vão ver esse vídeo. Não fui um cara leal à minha família, não fui um cara leal no meu relacionamento. Dei brecha para que acontecesse certos tipos de coisas que fugiram do meu controle, do controle da minha companheira”.