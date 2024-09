MC Ryan perde assessoria de comunicação e tem show cancelado após agredir esposa

Matheus Alves de Almeidai Matheus Alves de Almeida - https://istoe.com.br/author/matheus/ 28/09/2024 - 9:13 Para compartilhar:

O cantor MC Ryan começou a sentir os prejuízos de aparecer em um vídeo agredindo a mãe de sua filha, a influenciadora Giovanna Roque. Na noite de sexta-feira, 27, a empresa Caldi Comunicações anunciou que não responde mais pela assessoria do artista. Já a produção do festival Maringá Folia, que acontece no Paraná neste sábado, 28, cancelou o show do MC.

Procurada, a Caldi Comunicações não retornou contato com pedido de mais informações sobre o fim do trabalho com o cantor. Já a Maringá Folias compartilhou em uma rede social que “assim que as notícias envolvendo o artista MC Ryan SP se tornaram públicas”, entrou em contato com a produção de MC Ryan para cancelar seu show no evento.

Vídeo de câmera de segurança foi vazado

O vídeo vazado na web foi registrado por câmeras de segurança da casa do então casal. Nas imagens, é exibido um caso de violência doméstica ocorrido em abril deste ano. Os dois haviam reatado o relacionamento em junho e anunciaram um novo término há duas semanas.

Em seu pronunciamento sobre o ocorrido, Giovanna saiu em defesa do cantor. “Ryan não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é, tá?”, disse.

Segundo o portal LeoDias, MC Ryan SP confirmou ter agredido Giovanna. “Sei que errei”, admitiu ele, que teria pedido para não ter a imagem divulgada, a fim de não “acabar com a sua carreira”.