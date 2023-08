MC Ryan compra carro de luxo e alfineta professora que fez previsão de futuro fracassado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/08/2023 - 7:39 Compartilhe

Neste sábado (12), o cantor MC Ryan, de 21 anos, exibiu sua nova aquisição luxuosa. Conhecido como ‘Tubarão’, o artista apresentou uma Lamborghini Huracan Perfomate, que pode custar até R$ 4 milhões.

Depois de perceber sua nova conquista, Ryan relembrou uma previsão feita por uma professora, que disse que ele seria um ladrão.

“Essa aqui vai para a minha professora Rosângela, do Tenente Aviador, da sétima série, que falou que eu iria virar ladrão! Eu não virei ladrão, professora, eu consegui me lembrar que eu falei que ia da certo. Hoje sou um dos nomes mais falado no mundo do funk paulista”, declarou o cantor.

“Essa também dedico para geral que me zoou um dia de gordo e lixo… Essa também mando para o meu ex-empresário que falou que eu nunca iria estourar! Sou a prova viva que quem sonha consegue”, completou.

