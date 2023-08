MC Poze será pai novamente; cantor espera 4º e 5º filhas simultaneamente

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/08/2023 - 4:27 Compartilhe

MC Poze é o mais novo pai de cinco. Recentemente, foi confirmado que o artista terá mais uma filha em breve.

Poze está à espera de Jade, com a empresária Isabelly Pereira, e de mais uma menina, cujo nome não foi divulgado, com a estudante de Biomedicina Myllena Rocha. Grávidas ao mesmo tempo, nenhuma das duas têm um relacionamento com o cantor.

“Vocês chegaram aqui já sabendo sobre o pai da neném, foi uma escolha minha não ficar falando sobre a paternidade aqui. E nem por isso ele é menos pai, ou está deixando de fazer o papel dele”, declarou Myllena, em suas redes sociais. A jovem conheceu o MC em um show em Minas Gerais, onde mora.

Em outro story publicado no Instagram, ela explicou: “Quando ele assumiu a quarta filha, todo mundo caiu em cima da mãe. Não é novidade para ninguém que a mulher ficou super mal, e a gente não quer isso para mim. O quanto a gente conseguir evitar crítica e poder prezar pela minha saúde mental e pelo meu bem-estar, a gente vai fazer.”

Além das meninas, Poze já é pai de Júlia (4), Miguel (3) e Laura (2), frutos de sua união com a ex, Vivianne Noronha.

