MC Poze rebate crítica de Rodriguinho, do BBB24: ‘Fanfarrão’

O músico Poze do Rodo se pronunciou via Instagram após internautas pedirem resposta quanto ao comentário feito por Rodriguinho, dos Travessos, no “BBB24“. O pagodeiro questionou, em conversa com Juninho, se o Brasil conhece alguma música do MC, ou se é famoso apenas em seu nicho do funk.

“Todo mundo agoniado esperando minha resposta. Minha resposta é essa daqui mesmo, ele é um fanfarrão, velho gagá. Podendo viver tua vida, tua carreira, tudo que tu fez aí, está estragando tua história, sabe como? Falando mal de todos nós, falando mal do outro artista, falando mal do próximo, tirando até a chance de um de nós pisarmos lá dentro. Está tirando a força de nós pisarmos lá dentro”, disse Poze.

“Nós ‘é’ favela, pô. Tu é otári* fanfarrão. Quer falar que não conhece minha música? Claro que tem gente que não conhece minha música, isso eu entendo, também não vou querer ser o brabo não. Claro que tem gente que não conhece a minha música, agora tu conhece, tu escuta. Fica nessa não, pô!”, declarou o funkeiro, que prometeu chamar #ForaRodriguinho caso o brother seja indicado ao paredão no programa.

Em um segundo story, Poze, que conta com mais de 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, contra 2,3 milhões de Rodriguinho, garantiu: “Ele me pegou pra brincadeira. Então vou fazer o quê do bagulho que ele falou? Entretenimento, zoar em cima disso. (…) Sei que eu sou monstro”.

Veja aqui a fala de Rodriguinho:

Rodriguinho falando que Mc Poze não tem nenhum sucesso conhecido no Brasil inteiro e não furou a bolha como o Jota Quest Concordam? pic.twitter.com/2K5eaPI6bA — Doutor em BBB MuitoHumilde (@muitohumildee) January 26, 2024

Rodriguinho vem causando polêmicas no programa, entre outros motivos, por ignorar shows de artistas nas festas da edição. O músico cruzou os braços e ficou sentado nas apresentações de Ludmilla, Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda, enquanto os colegas curtiam a festa. Na web, internautas comentaram que a atitude é falta de respeito com os colegas da cena musical.

