MC Poze do Rodo surpreende fãs ao anunciar que será pai 6ª vez: ‘Catra deixou representante’

O cantor MC Poze do Rodo surpreendeu os fãs ao anunciar que será pai pela sexta vez. Isso porque o artista tem apenas 24 anos e comemorou, no final do ano passado, o nascimento de dois outros filhos.

“Vou ser papai mais uma vez sim. Neymar, vai ficar difícil você me alcançar”, brincou ele nos Stories de seu Instagram, nesta terça-feira, 23.

O cantor já é pai de Júlia, Miguel, Laura, Jade e Manuela. Os três filhos mais velhos são frutos do relacionamento de Poze com Vivianne Noronha, com quem ele vive uma relação de idas e vidas.

No ano passado, o artista foi pai de duas meninas de mães diferentes, ambas influenciadoras: Isabelly Pereira e Myllena Rocha.

O anúncio do sexto filho gerou muitas piadas nas redes sociais.

“MC Poze do Rodo já tá no 6º filho. O Catra se foi e deixou seu representante”, brincou um usuário do X (antigo Twitter). “Numa escala de Rihanna, MC Poze do Rodo e Neymar Jr, quem é você na fila da procriação?”, publicou outro.

MC POZE DO RODO já tá no 6º filho. O CATRA se foi e deixou seu representante. Usem preservativo, meu povo, pq criar 6 é foda. pic.twitter.com/CA64TLTR7Q — Jeje (@jejezaum) January 23, 2024

BuzzFeed: numa escala de Rihanna, mc poze do rodo e Neymar jr, quem é você na fila da procriação? pic.twitter.com/hXC6Hsr1z3 — ruth semideusa 🇵🇸🇧🇷 (@exclusivethru) January 23, 2024

