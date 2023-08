MC Poze confirma paternidade de 5ª filha e revela nome

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2023 - 2:39 Compartilhe

MC Poze do Rodo usou o Instagram na segunda-feira, 21, para confirmar que está à espera de sua quinta filha. O anúncio foi feito de maneira inusitada: por meio de uma atualização no perfil do cantor.

Na bio de sua rede social, ele acrescentou mais um nome: Manuela. Ela vem depois dos pequenos Júlia (4), Miguel (3) e Laura (2) — de sua união com a ex, Vivianne Noronha — e Jade, que ainda não nasceu.

Manuela é fruto de uma relação casual de Poze com a estudante de biomedicina Myllena Rocha, que não revelou em qual período da gestação está. Além dela, a empresária Isabelly Pereira também espera uma filha do funkeiro.

Recentemente, Myllena falou sobre sua gestação nas redes sociais. “Vocês chegaram aqui já sabendo sobre o pai da neném, foi uma escolha minha não ficar falando sobre a paternidade aqui. E nem por isso ele é menos pai”, declarou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias