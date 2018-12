MC Pocahontas recebe críticas por usar calça em show e desabafa no Instagram

MC Pocahontas usou suas redes sociais para fazer um desabafo com seus fãs, que se deve pelo fato da funkeira ter recebido criticas por conta do look usado em um show.

“Essa de agora, eu tô chocada. As pessoas têm uma mania feia de se meter na vida dos outros. A última foi um contratante reclamar porque eu fui de calça para um show. O que é isso?”, afirmou a cantora.

Pocahontas ainda falou que recebeu mensagens do fãs no mesmo estilo. E questionou: “Eu não posso mais me vestir como eu quero no meu show?”. Ela ainda disse ter recebido no direct, uma mensagem afirmando que se ela estivesse de calça, a fã iria embora na mesma hora. “Amor, pode ir, pela mesma porta que você entrou, você sai”, respondeu.

“Ninguém vai mandar nas minhas vestes. Eu sou livre para usa o que eu quero. Não estou sendo desrespeitosa. Você também é livre para usar e ser o que você quiser. Se eu quiser ir para o show de calça, eu vou. Se eu quiser ir com o rabo de fora, eu vou. Se eu quiser ir com os peitos de fora, eu vou. Entendeu? Sou livre! Isso é o cúmulo do absurdo”, completou.

Por fim, a funkeira mandou um recado aos empresários que contrataram seus shows. “Senhores contratantes, você está comprando meu show ou meu corpo? Não tô nem entendendo! Uma palhaçada, nem sei!”, finalizou.