MC morre afogado após mergulhar em lago para resgatar cadela

O corpo do cantor Luan Oliveira, de 25 anos, conhecido como “MC Corre Kid”, foi encontrado em Cotia (SP) nesta quinta-feira, 6, após o músico passar um dia desaparecido. O artista morreu ao mergulhar em um lago para tentar salvar uma cadela que havia caído na água.

De acordo com as autoridades, Oliveira estava junto com a namorada passeando com dois cachorros na margem da lagoa. Um dos animais entrou na água, fazendo com que o músico fosse tentar ajudá-lo. As informações são do “Balanço Geral”, da “TV Record” e do “Primeiro Impacto”, do “SBT News”.

Enquanto o MC estava na água, a namorada foi até um pesqueiro próximo para pedir ajuda. No momento em que voltou, a companheira de Oliveira encontrou a cadela na margem do lago, mas o cantor não estava mais no local.

As autoridades foram acionadas e o corpo do músico foi encontrado na tarde desta quinta-feira no lago por agentes do Corpo de Bombeiros.