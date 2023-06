MC Mirella se revolta com roubo de decorações de chá revelação: ‘Vocês são doidos?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2023 - 5:59 Compartilhe

A noite da última terça-feira (27) foi marcada pelo chá revelação de MC Mirella e Dynho Alves, que serão pais de uma menina. No entanto, um detalhe da festa luxuosa, que aconteceu em São Paulo, deixou a cantora bastante irritada: alguns convidados roubaram itens de decoração.

Nos stories do Instagram, Mirella apareceu nervosa e exigindo que os convidados devolvessem ursos de diversos tamanhos que foram furtados do evento.

“Gente, vocês parem de ser sem noção, porque vocês vêm para a festa e saem pegando e levando embora a decoração da festa. Levando meus ursos embora, que são meus e da decoradora. Vocês são doidos? Eu quero meus ursos de volta. Quem pegou faz o favor de devolver. Pode mandar por Uber ou motoboy, quero nem saber”, revoltou-se ela.

“Eu fiz um monte de lembrancinha para dar aqui na festa de brinde, para vocês levarem embora. Como assim vocês pegam a decoração e levam embora?”, indagou, mostrando pequenos ursinhos de pelúcia que foram feitos à mão por sua irmã.

Na sequência, ela ainda mostrou as câmeras do salão de festas, e declarou que as imagens estavam sendo analisadas para identificar quem levou cada item.

Posteriormente, a futura mamãe se desculpou pelo nervoso, mostrando que ursos gigantes estavam sendo devolvidos.

