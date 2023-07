MC Mirella mostra clique aos 18 anos, antes dos procedimentos estéticos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 0:59 Compartilhe

MC Mirella compartilhou, nesta quarta-feira, 5, uma foto surpreendente de si aos 18 anos. Atualmente com 24, a cantora garantiu que o clique antigo é um retrato dela com “um total de zero plásticas e zero procedimentos”.

Mirella já passou por lipoaspiração, harmonização facial, rinoplastia e outros procedimentos, além de ter colocado silicone nos seios. Confira o antes e depois:

A cantora, que está grávida de sua primeira filha, Serena, fruto de seu relacionamento com Dynho Alves, recentemente desabafou sobre autoestima no Twitter.

“Tô me sentindo feia demais ultimamente. Logo logo deve passar né”, escreveu. Veja:

