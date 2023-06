MC Mirella e Dynho Alves revelam sexo e nome de bebê; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2023 - 2:32 Compartilhe

A última terça-feira (27) foi marcada pelo chá de revelação de MC Mirella e Dynho Alves. Após anunciarem, em maio, que estão à espera de um bebê, os dois descobriram o sexo da criança com uma festança em São Paulo.

A cantora está grávida de uma menina, que se chamará Serena. Além da revelação durante o evento, que foi feita por meio de confetes e luzes rosa, o segredo também foi contado no clipe de “Número 1”, música de Mirella lançada ainda na terça-feira.

No final do clipe, a funkeira aparece estourando confetes na cor rosa ao lado do amado. No entanto, ela já havia explicado, em seu Instagram, que foram gravadas duas versões da cena, e somente o editor do clipe sabia qual era a correta (confira o vídeo aqui).

No Instagram, ela comemorou, compartilhando também o nome da pequena.

“E vem aí… nossa linda Serena. Já amo tanto essa neném! Quem acertou? Vem aí uma sagitariana ou capricorniana”, brincou, referindo-se ao signo da criança, que deve nascer entre novembro e janeiro de 2024.

Veja:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias