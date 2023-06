MC Mayara é alvo de denúncia por suposto vídeo de sexo gravado em praça de Curitiba 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 16:27 Compartilhe

A cantora MC Mayara foi denunciada, na última quinta-feira (22), devido a uma um vídeo no qual ela supostamente estaria praticando sexo oral. O material em questão foi produzido em uma praça em Curitiba.

O autor da ação é o deputado estadual Tito Barichello (União-PR), que protocolou uma notícia-crime contra a MC Mayara no 2.º Distrito Policial de Curitiba.

No vídeo em que a funkeira supostamente aparece fazendo sexo oral no namorado, teria sido gravado na Praça do Japão, no bairro Batel.

Nesta sexta-feira (23), a cantora usou os Stories de seu Instagram para comentar o ocorrido. De acordo com ela, o vídeo foi divulgado em uma plataforma de conteúdo adulto, mas as imagens viralizaram.

“Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público é crime. Ela que faça sexo em local privado, as nossas ruas não foram feitas para a realização do sexo”, teria ele declarado.

Uma audiência com a presença da MC e do próprio deputado deve ser marcada. Diante de uma notícia-crime, a funkeira pode ser punida com detenção de três meses a um ano, ou multa.

Também em seus Stories, a cantora se defendeu, alegando não haver circulação de pessoas no momento da gravação.

