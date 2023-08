MC Marcinho tem piora no estado de saúde e sai da fila de transplante de coração: ‘Só um milagre’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2023 - 20:19 Compartilhe

MC Marcinho sofreu uma piora no seu quadro de saúde nas últimas 24 horas, segundo informações da assessoria do cantor, e a família iniciou uma campanha para doação de sangue, nesta terça-feira (22), nas redes sociais.

O artista foi acometido por uma infecção generalizada, levando amigos e familiares a fazerem pedido de orações.

Diante de um quadro de saúde mais delicado, o nome de MC Marcinho teve de sair da fila de transplante de órgãos. Pelas regras do Sistema Nacional de Transplantes, o receptor precisa estar em condições mínimas para suportar uma cirurgia e receber o órgão.

Ele esperava por um coração desde 14 de julho, quando recebeu um coração artificial.

“Muitas complicações estão surgindo agora e, nesse momento, ele não tem condições de fazer a cirurgia. Ele estava na fila do transplante, mas com o quadro de infecção se agravando, não pode fazer a cirurgia”, explicou a equipe do cantor, de acordo com publicação do portal g1.

Nas redes sociais, os irmãos do artista, Mauro e Gisele Garcia, fizeram pedido de doação de sangue de orações pela recuperação MC.

“Amigos, estou precisando muito da ajuda de vocês mais uma vez. A situação do meu irmão piorou e só um milagre de Deus pra que gente não perca ele . Desde já, obrigada por todas orações. Me ajudem! Nosso Deus é o Deus do impossível”, escreveu Mauro Garcia.

À espera de um novo coração

MC Marcinho está internado em hospital na zona sul do Rio de Janeiro desde junho último, quando deu entrada com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Pouco meses antes, o cantor havia se submetido a uma cirurgia para troca de marcapasso.

Na unidade, ele teve uma parada cardiorrespiratória e precisou receber um coração artificial. Ele aguardava um coração compatível para a realização do transplante.

