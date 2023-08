MC Marcinho sofre ‘disfunção de múltiplos órgãos’, afirma hospital

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/08/2023 - 3:45 Compartilhe

MC Marcinho sofreu uma piora significativa em seu estado de saúde nesta sexta-feira, 25, segundo atualização divulgada pelo Hospital Copa D’or.

“O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 27/06/2022, continua sob cuidados intensivos e com significativa piora do quadro clínico nas últimas 24 horas. Ele permanece com o coração artificial e evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos. Toda a equipe do hospital está dedicada a oferecer a melhor assistência ao paciente e o acolhimento necessário à família e amigos”, dizia a nota à imprensa.

A atualização veio depois da notícia de que o cantor teria morrido durante a tarde, que foi negada por sua assessoria.

