MC Marcinho será velado neste domingo (27)

O MC Marcinho, que morreu neste sábado, 26, será velado no domingo, 27, no Cemitério da Penitência, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. A cerimônia ocorrerá das 10h às 13h na capela ecumênica 1 do cemitério vertical.

Depois, às 13h, ocorrerá uma cerimônia de despedida reservada apenas a familiares e amigos. Às 14h, o corpo será encaminhado para cremação.

