MC Marcinho segue estável, mas quadro ainda inspira cuidados, diz novo boletim médico

O cantor MC Marcinho, 45 anos, segue internado à espera de um transplante de coração.

De acordo com novo boletim médico, divulgado nesta terça-feira (08), o funkeiro permanece com o quadro estável, ainda necessitando de cuidados intensivos.

Internado desde o dia 27 de junho, no Copa D’Or, zona sul do Rio de Janeiro, o artista ainda respira com ajuda de aparelhos.

“O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 27/06/23, mantém estabilidade clínica, ainda necessitando de cuidados intensivos e respirando com ajuda de aparelhos”, informa o boletim assinado pelos médicos Jacqueline Miranda e Marcelo London.

MC Marcinho permanecerá internado até que chegue um coração compatível para o transplante.

A internação

Em março deste ano, o funkeiro foi submetido a uma cirurgia para troca de marcapasso.

Em julho, ele foi hospitalizado com um quadro de insuficiência cardíaca e renal.

Após sofrer uma parada cardiorrespiratória, MC Marcinho recebeu um coração artificial e agora aguarda por um transplante.

