MC Loma revela exploração de ex-empresário: ‘A gente viveu um inferno’

MC Loma falou sobre a exploração que viveu do seu ex-empresário. A cantora de 19 anos de idade, que ficou famosa com o hit Envolvimento em 2018, deu detalhes da situação difícil vivida com lado das amigas, Mirella e Mariely Santos, as Gêmeas Lacração, no podcast PodDelas na noite de terça-feira (26).







“Descobrimos [que estávamos sendo enganadas] porque fazíamos show todos os dias, as folgas eram só nas segunda e olhe lá. Todos os dias a gente fazia show e a gente via que no final do mês recebíamos pouco. Tipo assim, uns cinco mil reais. Ele não falava, mas a gente tinha noção que era uns cinquenta mil”, explicou Loma.

“A gente se lascava o mês todinho. Eu peguei uma gripe e fazia show doente, as meninas também, e eles nem aí. Tanto que uma vez fiz show dublando porque não conseguia falar”, revelou a influenciadora.

As jovens também tiveram problemas nas redes sociais com haters. “Foi bizarro, parecia um filme. Eles hackearam nosso fã clube. Foi bizarro demais. Na época a gente viveu um inferno”.