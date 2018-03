MC Loma responde a apresentador após acusações: ‘É tudo mentira’

Após ter sido acusada de não ter “humildade” pelo apresentador de TV Tony Nunes por supostamente ter feito diversas exigências à produção de seu programa, a cantora MC Loma publicou um vídeo nas redes sociais dando sua versão da história.

“Minha gente, quem tá dizendo que a gente tá exigindo helicóptero na entrevista, é mentira. A gente tem medo de andar de avião, a gente já toma remédio pra dormir porque morre de medo. Aí vocês ficam falando que a gente quer exigir andar de helicóptero… É tudo mentira, viu”, começou.

Em seguida, destacou outro ponto pelo qual foi criticada pelo apresentador: “A gente é humilde e atendeu todo mundo que foi no nosso hotel. A gente tava muito atrasada pro voo, mas atendeu todo mundo”.

“Não sei como o ser humano tem capacidade de inventar isso da gente. A gente não vai mentir não, [dizer] que não tá nem aí… A gente tá muito triste com o que tá acontecendo”, desabafou.

“Eu tomei uma coisa pra mim: A fama tem o lado bom e o lado ruim, mas sei que meus fãs estão com a gente. […] Enquanto isso a gente tá muito tranquila, com a consciência muito limpa”, concluiu.

Loma estava ao lado de uma de suas companheiras de palco, as Gêmeas Lacração, que também participou do desabafo: “Pois é, Deus conhece o nosso coração, e quem conhece a gente sabe que tudo isso é invenção. […] A pessoa se esforça pra agradar todo mundo, e alguém chegar e inventar uma coisa dessas da gente é horrível.”

MC Loma havia sido anunciada como atração do Show do Tony Nunes, da TV Diário, no Ceará. No decorrer do programa, porém, a apresentação foi cancelada, o que levou o apresentador a fazer um desabafo criticando o excesso de “exigências” feitas pela cantora e também sua falta de humildade.