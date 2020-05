MC Loma raspa a sobrancelha após erro seguindo tutorial

MC Loma divertiu seus seguidores do Instagram no domingo, 24, ao errar na hora de fazer a sobrancelha. A adolescente seguiu um tutorial de beleza para definir melhor essa parte do rosto e acabou tirando mais pelos que o normal.

Incomodada com a nova aparência, ela decidiu raspar toda a sobrancelha direita e falou sobre o novo visual com bom humor. “Aprendi isso no Tik Tok e no Facebook. Se essa quarentena não acabar, não sei mais o que faço. Raspei o cabelo aqui do lado, agora a sobrancelha. Meu Deus, não deixe acontecer a próxima coisa, não, por favor”, falou.

MC Loma afirmou que está se sentindo mais bonita agora e está usando maquiagem na região para disfarçar o erro estético. Esta não é a primeira gafe da cantora nas redes sociais. Poucos dias atrás, ela caiu numa pegadinha de um vídeo fake da internet e acabou alterando seu nome no Instagram para “O Cornão de Maraca”. Ela só vai poder mudar o nome depois de 15 dias.