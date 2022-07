MC Loma exibe barrigão em ensaio: ‘Amando gerar minha princesa’

MC Loma compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta segunda-feira (25), um novo ensaio fotográfico no qual exibe o barrigão.







A cantora, que está à espera Melanie, posou vestindo apenas uma longa camisa branca e uma sandália preta.

“Estou amando lhe gerar, minha princesa”, escreveu Loma na legenda da publicação. Recentemente, a cantora fez críticas nas redes sociais a “pais que fazem filho e somem”, mas desmentiu as alegações de que estaria falando do pai de sua filha.

“Estava vendo os sites de fofoca que postaram coisas do que eu falei de ‘não seja homem safado, que faz filho e some’. Gente, eu não estava falando de mim, não, nem tudo que falo na internet é sobre mim ou o pai da minha filha. Estava falando de homem que existe e é assim. Aí fica gente que não sabe de nada falando merda”, explicou a cantora.