MC Loma comenta susto após acidente de carro: “Livramento”

MC Loma contou, via redes sociais, o susto que levou ao sofrer um acidente de carro ao viajar para Porto de Galinhas (PE) para passar a virada de 2024. O carro da cantora teve pneu estourado antes de entrar na estrada. “Assim que fui virar a rua para poder entrar na avenida, o pneu do meu carro estourou, do nada”. A artista agradeceu por não estar com a filha, Melanie, de 1 ano.

+ MC Loma relata problema de saúde por uso de vape: ‘Tendo que usar bombinha de ar’

“Assim que saí da casa de Dani, que (sic) fui virar a rua para entrar na avenida, o pneu do meu carro estourou do nada. Quebrou. Precisava balancear o carro. Meu carro precisou ficar na oficina, e eu fiquei desesperada. Comecei a chorar, sendo que, graças a Deus, eu não estava em avenida, estava sem Melanie e em velocidade muito baixa. Não aconteceu nada, simplesmente o pneu do carro estourou”, acrescentou com a legenda “Livramento muito grande”.

Loma chegou ao destino final da viagem na parte da noite, mas não conseguiu uma das peças necessárias para o conserto do veículo. “Tomei para mim que não era para vir dirigindo para Porto [de Galinhas], e aí vim de Uber com um amigo meu”, contou a cantora.