MC Livinho erra drible e pisa na bola em gol na derrota do São Caetano; veja o lance

O cantor MC Livinho não teve uma boa tarde nesta terça-feira (21) no jogo entre Taubaté e São Caetano, válido pela Copa Paulista. Em um dos gols sofrido pelo seu time na derrota por 3 a 0, o agora jogador foi tentar um drible, pisou na bola e entregou a posse para o adversário que finalizou a jogada no fundo das redes do Azulão.

MC Livinho se enrola todo com a bola, o Taubaté rouba e Anderson Magrão bate para estufar as redes!



🎥 FPF TV e Eleven Sports pic.twitter.com/gPLLPcVFkW — Escanteio SP (@EscanteioSP) September 21, 2021

Em sua estreia contra a Portuguesa, no Anacleto Campanella, Livinho entrou bem no segundo tempo e sofreu o pênalti que garantiu o empate do São Caetano com a Lusa por 1 a 1.

Desta vez, o jogador entrou logo depois do intervalo, mas não conseguiu repetir a atuação e viu seu time perder por 3 a 0. Com a derrota, o São Caetano amarga a lanterna do Grupo 4 da Copa Paulista. O próximo confronto será na próxima sexta-feira contra o Atibaia, na casa do Azulão.

