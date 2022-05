MC Livinho anuncia separação: ‘Seguiremos caminhos diferentes’

MC Livinho usou suas redes sociais para anunciar que está se separando de Byanca Gabarron. O cantor compartilhou um clique dando um beijo na modelo e garantiu que o fim do relacionamento foi pacífico e em comum acordo.

“No futuro eu não sei, mas agora seguiremos caminhos diferentes, mesmo ainda morando no coração um do outro. Todos esses anos ao seu lado foram os melhores. Evolui muito como homem e pai. Só tenho que te agradecer por essa pessoa incrível que foi a todo momento”, declarou Livinho.

Ele continuou e ainda mandou um recado para a agora ex. “Se chegamos a essa conversa amigavelmente, com certeza foi por estarmos evoluídos para respeitarmos o espaço de ambos. Muito obrigado por tudo”, completou Livinho.





O cantor e Byanca estavam juntos de 2016 e ficaram noivos no final de 2017. Eles são pais de Olívio, de 3 anos de idade. A modelo ainda não se pronunciou sobre o término.